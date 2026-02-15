MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ

Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου στην καρναβαλική παρέλαση – Μασκαράδες με ευφάνταστες στολές και τύμπανα – Δείτε βίντεο

|
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΟΛΑ

Πλήθος κόσμου συμμετέχει στην μεγάλη καρναβαλική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/2) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Λίγο μετά τις 16:00 χιλιάδες καρναβαλιστές όλων των ηλικιών ξεκίνησαν από τον Λευκό Πύργο προκειμένου να διασχίσουν το κέντρο της πόλης και να φέρουν τις Απόκριες στο κέντρο.

Πολλοί από αυτούς έχουν ντουντούκες και σφυρίχτρες δίνοντας τον δικό τους παλμό στην παρέλαση.

Η πορεία θα διασχίσει τις κεντρικές οδούς Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, Βενιζέλου αλλά και μέσω της Μητροπόλεώς θα καταλήξει στην Αριστοτέλους. Πολλοί είναι εκείνοι που κατέβηκαν για να δουν από κοντά την αποκριάτικη εκδήλωση και να διασκεδάσουν.

Σύμφωνα τους διοργανωτές, στη φετινή παρέλαση συμμετέχουν 29 θεματικές ομάδες καρναβαλιστών με έμφαση στην καλλιτεχνική έκφραση χωρίς τη χρήση αρμάτων ή αυτοκινούμενων οχημάτων.

Μετά την παρέλαση, στις 19:00 θα ακολουθήσει αποκριάτικο πάρτι με τον Τόνι Σφήνο στην πλατεία Αριστοτέλους.

Δείτε φωτογραφίες:

Θεσσαλονίκη

