ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ξεκίνησε η δίκη των ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την καθυστέρηση της υλοποίησης της σύμβασης “717”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ξεκίνησε σήμερα ενώπιον Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας η δίκη των δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας , οι οποίοι δικάζονται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος από κοινού, αναφορικά με τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση της σύμβασης «717» της ΕΡΓΟΣΕ.

Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε με συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών να δηλώνουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Μεταξύ όσων υπέβαλλαν τη σχετική δήλωση στο δικαστήριο είναι οι Παύλος Ασλανίδης, Βασίλειος Χατζηχαραλάμπους, Χρήστος Τηλκερίδης, Ζαφείρω Καρασάββα, Αντώνης Ψαρόπουλος και η Μαρία Καρυστιανού. Στο δικαστήριο βρίσκεται και ο Πάνος Ρούτσι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες με γραπτή δήλωση οι συγγενείς των θυμάτων ζήτησαν αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ώστε οι κατηγορούμενοι να δικαστούν για κακούργημα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «να τιμωρηθούν για τις κακουργηματικές στην πραγματικότητα ενέργειές τους, δεδομένου ότι οι σκόπιμες εγκληματικές ενέργειές τους οδήγησαν στο θάνατο τους αγαπημένους μας».

Σήμερα μετά την υποβολή των δηλώσεων προς υποστήριξη της κατηγορίας οι συνήγοροι υπεράσπισης των δυο κατηγορουμένων ζήτησαν από το δικαστήριο να μην κάνει δεκτές τις αιτήσεις και να αποβάλλει τους συγγενών από τη διαδικασία. «Η παράσταση πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη. Εδώ, το προσβληθέν έννομο αγαθό είναι η καθαρότητα της δημόσιας υπηρεσίας», ανέφεραν.

«Αν ο έλεγχος είχε γίνει όπως όριζε ο νόμος, θα είχαν επισημανθεί εγκαίρως οι παραλείψεις στην ΕΡΓΟΣΕ, και πιθανότατα θα είχαν ληφθεί μέτρα που θα απέτρεπαν την καταστροφή», αντέτειναν από την πλευρά τους οι δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι υπέβαλλαν στο δικαστήριο και αίτημα προκειμένου να παρασταθεί στη δική και το Δημόσιο ως υποστήριξη της κατηγορίας.

Αυτή την ώρα το δικαστήριο έχει διακόψει για να προτείνει η εισαγγελέας της έδρας σχετικά με την αποβολή ή μη των συγγενών των θυμάτων που υπέβαλλαν δήλωση προς υποστήριξης κατηγορίας.

Να σημειωθεί ότι οι δύο κατηγορούμενοι εκπροσωπούνται από Νομικό Σύμβουλο του Κράτους γεγονός που προκάλεσε την απορία του προέδρου της έδρας, ο οποίος σχολίασε: «Πως κι έτσι; Η παράβαση καθήκοντος στρέφεται κατά του Δημοσίου».

