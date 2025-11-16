Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα σήμερα οι 6 ανήλικες που ξυλοκόπησαν και βιντεοσκόπησαν συνομήλικές τους

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι έξι ανήλικες, ηλικίας 13 και 14 ετών, που συνελήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, μετά το βίαιο περιστατικό σε πάρκο του Ευόσμου. Ανάμεσα στις συλληφθείσες βρίσκεται και μία ανήλικη αλβανικής καταγωγής.

Οι γονείς των κοριτσιών, που είχαν επίσης προσαχθεί, αφέθηκαν ελεύθεροι έπειτα από προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν δύο 13χρονες κατήγγειλαν στην αστυνομία ότι γύρω στις 21:00 δέχθηκαν επίθεση από ομάδα έξι ανήλικων κοριτσιών, ενώ μαζί τους φέρεται να βρισκόταν και άλλη μία άγνωστη στις αρχές. Σύμφωνα με την καταγγελία, μία από τις δράστιδες βιντεοσκοπούσε την επίθεση, ενώ μία ακόμη φέρεται να αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο της μιας ανήλικης.

Οι δύο 13χρονες δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, ωστόσο αναμένεται να εξεταστούν από ιατροδικαστή για την αποτύπωση των τραυμάτων.

Σε βάρος των ανήλικων κοριτσιών έχουν σχηματιστεί δικογραφίες για σωματικές βλάβες και εξύβριση, ενώ δύο εξ αυτών αντιμετωπίζουν επιπλέον την κατηγορία της παραβίασης προσωπικών δεδομένων λόγω της βιντεοσκόπησης. Μία από τις δύο κατηγορείται και για κλοπή.

Η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται, με τις αρχές να εξετάζουν όλες τις συνθήκες της επίθεσης.