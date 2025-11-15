MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Άγριος καβγάς μεταξύ ανήλικων κοριτσιών σε πάρκο – Προχώρησε σε συλλήψεις η ΕΛ.ΑΣ.

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε χθες το βράδυ, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thestival, δύο ανήλικα κορίτσια κατήγγειλαν στις αστυνομικές αρχές πως δέχθηκαν επίθεση από άλλες ανήλικες σε πάρκο του Ευόσμου, για ασήμαντη αφορμή.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 21:00 το βράδυ, ενώ η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε συλλήψεις γονέων και των ατόμων που συμμετείχαν στο άγριο περιστατικό.

Τέλος, την έρευνα -που βρίσκεται σε εξέλιξη- έχει αναλάβει το Τμήμα δίωξης και εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού-Ευόσμου.

Βία ανηλίκων Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

