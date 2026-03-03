MENOY

Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο ο 40χρονος που κατηγορείται ότι έκλεψε 70 κιλά καλώδια χαλκού από εργοτάξιο του ΟΣΕ

Φωτογραφία: Intime
Σε εργοτάξιο του ΟΣΕ εντοπίστηκε να αφαιρεί καλώδια χαλκού ο 40χρονος που συνελήφθη, τα ξημερώματα, όταν έγινε αντιληπτός από φύλακα του Οργανισμού, στη Διαλογή Θεσσαλονίκης.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κλοπή κατ’ εξακολούθηση και απείθεια, ενώ παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Αστυνομικοί που ειδοποιήθηκαν τον ακολούθησαν, με τον 40χρονο να το βάζει στα… πόδια, αλλά να ακινητοποιείται τελικά, όταν, λόγω κόπωσης, έπεσε στο έδαφος. Ο ίδιος, σύμφωνα με την κατάθεση του φύλακα, είχε εμφανιστεί άλλες τρεις φορές στο ίδιο σημείο κατά την περασμένη Κυριακή (δύο φορές τα ξημερώματα και μία το απόγευμα), αφαιρώντας καλώδια χαλκού, βάρους 70 κιλών.

Στην κατοχή του 40χρονου., ομογενούς από τη Γεωργία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα σακίδιο πλάτης, γάντια, καπέλο κι ένας κόφτης (μήκους 50 εκατοστών).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

