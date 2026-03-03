Θεσσαλονίκη: Φύλακας του ΟΣΕ τσάκωσε 40χρονο να κλέβει καλώδια χαλκού από τις εγκαταστάσεις – Είχε κλέψει πάνω από 70 κιλά

Ένας 40χρονος συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή της Διαλογής, στη Θεσσαλονίκη, για κλοπή υλικού από τις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 40χρονος εντοπίσθηκε από φύλακα του ΟΣΕ να αφαιρεί καλώδια χαλκού, ενώ κατά την άφιξη των αστυνομικών επιχείρησε ανεπιτυχώς να διαφύγει.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο δράστης προέβη στην ίδια ενέργεια τρεις φορές την περασμένη Κυριακή 1 Μαρτίου.

Συνολικά αφαίρεσε καλώδια χαλκού περίπου 70 κιλών, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα σακίδιο πλάτης, γάντια, καπέλο και ένας κόφτης.