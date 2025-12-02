MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο Ρομά μοτοσικλετιστή – Στο αυτόφωρο ο πατέρας του

THESTIVAL TEAM

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 16χρονου Ρομά, ο οποίος συνελήφθη στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, όταν οδηγώντας κλεμμένη μοτοσικλέτα, αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει και προκειμένου να διαφύγει ανέπτυξε ταχύτητα, κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο ανήλικος διώκεται για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 3ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο 48χρονος πατέρας του, ο οποίος οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ εκτός από την κλεμμένη μοτοσικλέτα που οδηγούσε, διαπιστώθηκε ότι τον προηγούμενο μήνα είχε κλέψει άλλες δύο δίκυκλες μηχανές, που εντοπίστηκαν κοντά στο σπίτι του και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

