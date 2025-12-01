Απίστευτο βίντεο από καταδίωξη ανήλικου μηχανόβιου Ρομά στη Θεσσαλονίκη

Τη στιγμή που αστυνομικοί καταδιώκουν έναν ανήλικο μηχανόβιο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας με το κινητό του τηλέφωνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 3 το απόγευμα της Δευτέρας στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, όλα ξεκίνησαν όταν το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ότι ακολουθούν μοτοσικλετιστή που αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο.

Αμέσως, μπήκαν στην καταδίωξη δικυκλιστές της Ομάδας Ζ. Ο μηχανόβιος προσπάθησε να διαφύγει παρά το γεγονός ότι τον καταδίωκαν περίπου 10 αστυνομικοί. Έφτασε μέχρι το ξενοδοχείο Grand Hotel, έκανε αναστροφή και άρχισε να κινείται στην οδό Μοναστηρίου, στο ρεύμα προς κέντρο πόλης.

Για να δυσκολέψει την καταδίωξη μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, τρέχοντας με αρκετά μεγάλη ταχύτητα. Στο ύψος τη οδού Κωλέττη η καταδίωξη έληξε. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ακινητοποίησαν τον μηχανόβιο και του πέρασαν χειροπέδες. Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ανήλικο Ρομά που έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις αρχές. Ο συλληφθείς, ο οποίος δήλωσε ότι το μηχανάκι που οδηγούσε ήταν κλεμμένο, θα παραπεμφθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

