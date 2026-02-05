MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τέμπη: Οριστικά στη Λάρισα η δίκη – Απορρίφθηκαν οι προσφυγές συγγενών για αλλαγή της δικαστικής έδρας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Κλείδωσε» η Λάρισα ως τόπος διεξαγωγής της πολύκροτης δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, καθώς ο Άρειος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις 11 οικογενειών θυμάτων που ζητούσαν αλλαγή της δικαστικής έδρας και μεταφορά αυτής στη Θεσσαλονίκη ή εναλλακτικά στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εισαγγελική εισήγηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα ήταν απορριπτική, ενώ και το Ζ’ Ποινικό Τμήμα του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου, υπό την Προεδρία της αρχαιότερης Αντιπροέδρου, κ. Αγάπης Τζουλιαδάκη, έκρινε ότι θα πρέπει να απορριφθούν οι αιτήσεις των συγγενών.

Αρχικώς η προσφυγή έφερε τις υπογραφές τριών οικογενειών θυμάτων, Μπόζο, Παπαιωάννου και Κυριακίδη, που εκπροσωπούνται νομικά από τη δικηγόρο, Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, στην πορεία όμως με το αίτημα συντάχθηκαν ακόμη οκτώ οικογένειες, οι Χριστόφορος Κωνσταντινίδης, Βαρβάρα Χαζηπαυλίδου, Γεώργιος Σταματιάδης, Τριανταφυλλιά Καρατζιά, Αντώνης Ψαρόπουλος, Ιωάννης Παπάζογλου, Βασιλική Χατζηστρατή και Σοφία Ζιάκα.

Μεταξύ των προσφευγόντων δεν είναι η Μαρία Καρυστιανού, η οποία μόνο μόνο προφορικώς διατύπωσε το προηγούμενο διάστημα, το αίτημά της για αλλαγή της δικαστικής έδρας, γιατί όπως είπε, δεν εμπιστεύεται τους δικαστικούς λειτουργούς Λάρισας.

Πηγή: newsit.gr

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MARKET 4 ώρες πριν

METRO AEBE (My market & METRO Cash & Carry): Top Employer και για το 2026!

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Λουτσέσκου: Μπορούσαμε να έχουμε πετύχει περισσότερα γκολ στο πρώτο μέρος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πετούσαν παράνομα σε χωράφια τα μπάζα από εκσκαφές για μεγάλο έργο – Πώς πιάστηκαν στη φάκα – Δείτε φωτο

MEDIA NEWS 17 ώρες πριν

Εξερράγη η Ράνια Τζίμα για την τραγωδία στη Χίο: Είναι η δεύτερη φορά που δεν έχουμε οπτική καταγραφή, μοιάζει αδιανόητο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ- Παντελής” και απόψε στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Βουλή: Αναφορά κατά της Κωνσταντοπούλου για ανάρμοστη συμπεριφορά υπέβαλε η Συρεγγέλα