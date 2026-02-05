Τέμπη: Οριστικά στη Λάρισα η δίκη – Απορρίφθηκαν οι προσφυγές συγγενών για αλλαγή της δικαστικής έδρας

«Κλείδωσε» η Λάρισα ως τόπος διεξαγωγής της πολύκροτης δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, καθώς ο Άρειος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις 11 οικογενειών θυμάτων που ζητούσαν αλλαγή της δικαστικής έδρας και μεταφορά αυτής στη Θεσσαλονίκη ή εναλλακτικά στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εισαγγελική εισήγηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα ήταν απορριπτική, ενώ και το Ζ’ Ποινικό Τμήμα του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου, υπό την Προεδρία της αρχαιότερης Αντιπροέδρου, κ. Αγάπης Τζουλιαδάκη, έκρινε ότι θα πρέπει να απορριφθούν οι αιτήσεις των συγγενών.

Αρχικώς η προσφυγή έφερε τις υπογραφές τριών οικογενειών θυμάτων, Μπόζο, Παπαιωάννου και Κυριακίδη, που εκπροσωπούνται νομικά από τη δικηγόρο, Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, στην πορεία όμως με το αίτημα συντάχθηκαν ακόμη οκτώ οικογένειες, οι Χριστόφορος Κωνσταντινίδης, Βαρβάρα Χαζηπαυλίδου, Γεώργιος Σταματιάδης, Τριανταφυλλιά Καρατζιά, Αντώνης Ψαρόπουλος, Ιωάννης Παπάζογλου, Βασιλική Χατζηστρατή και Σοφία Ζιάκα.

Μεταξύ των προσφευγόντων δεν είναι η Μαρία Καρυστιανού, η οποία μόνο μόνο προφορικώς διατύπωσε το προηγούμενο διάστημα, το αίτημά της για αλλαγή της δικαστικής έδρας, γιατί όπως είπε, δεν εμπιστεύεται τους δικαστικούς λειτουργούς Λάρισας.

