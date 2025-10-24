Προφυλακίστηκε ο 24χρονος που μαχαίρωσε τον 37χρονο στο Περιστέρι – “Ήταν η κακιά στιγμή” είπε στον ανακριτή

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε σήμερα μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 24χρονος άνδρας, ο οποίος μαχαίρωσε έναν 37χρονο βουλγαρικής καταγωγής έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι.

Το άγριο έγκλημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας.

Σύμφωνα με το protothema.gr, σε βάρος του κατηγορούμενου η εισαγγελία έχει ασκήσει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σήμερα, ενώπιον του ανακριτή ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε διαφωνίες με το θύμα και πως εκείνο το βράδυ είχε πάει να τον βρει για να λύσουν τη διαφορά. Όμως -όπως φέρεται να είπε- διαπληκτίστηκαν έντονα και τον μαχαίρωσε.

«Ζητώ συγγνώμη, ήταν η κακιά στιγμή», ανέφερε ο κατηγορούμενος ενώπιον του ανακριτή και αμέσως μετά πήρε το δρόμο για τις φυλακές.