Περιστέρι: Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 37χρονου έξω από νυχτερινό μαγαζί

Λίγο μετά τις 10:30 το πρωί της Τρίτης (21.10.2025), παραδόθηκε ο δράστης της στυγερής δολοφονίας στο Περιστέρι, με θύμα έναν 37χρονο Βούλγαρο.

H στυγερή δολοφονία έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής, έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι. Ο δράστης κατάφερε θανάσιμη μαχαιριά στην κοιλιά του 37χρονου άνδρα, με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Από την πρώτη στιγμή το Ανθρωποκτονιών «έβλεπε» προσωπικές διαφορές πίσω από το στυγερό έγκλημα. Οι τελευταίες πληροφορίες μάλιστα ανέφεραν πως πριν από 15 ημέρες, το θύμα της δολοφονίας στο Περιστέρι είχε ξυλοκοπήσει άγρια τον δράστη. Αυτός φέρεται πως ήταν και ο λόγος που τον τραυμάτισε θανάσιμα, καθώς διψούσε για εκδίκηση.

Στα βίντεο ντοκουμέντο που βγήκαν στη δημοσιότητα από το newsit.gr, φαίνεται η στιγμή που οι πελάτες του νυχτερινού μαγαζιού απομακρύνονται από το σημείο που έπεσε νεκρός ο 37χρονος.

«Τον σκότωσαν», ακούγονται να φωνάζουν.

Στο δεύτερο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται η στιγμή που φτάνει στο σημείο περιπολικό της αστυνομίας και ασθενοφόρο αναπτύσσει ταχύτητα για να μεταφέρει το θύμα στο νοσοκομείο.

Το 37χρονο θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές καθώς είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία και υποθέσεις με όπλα. Είχε εκτίσει την ποινή φυλάκισής τους στις φυλακές της Λάρισας.

