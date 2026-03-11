Οι Διοικητικοί Δικαστές εκφράζουν την ανησυχία τους για την επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Με αφορμή την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών (ΕΔΔ) «εκφράζει την πιο βαθιά ανησυχία της για την επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς και για τον φαύλο κύκλο παραβιάσεων του Διεθνούς Δικαίου που εκτείνεται μέχρι τη γειτονιά μας, με πραγματικά θύματα τους λαούς όλων των εμπλεκόμενων χωρών».

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της η ΕΔΔ αναφέρει:

«Με αφορμή τις πρόσφατες επιθέσεις στο Ιράν και στο Λίβανο, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών εκφράζει την πιο βαθιά ανησυχία της για την επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς και για τον φαύλο κύκλο παραβιάσεων του Διεθνούς Δικαίου που εκτείνεται μέχρι τη γειτονιά μας, με πραγματικά θύματα τους λαούς όλων των εμπλεκόμενων χωρών.

Οι θεμελιώδεις αρχές της κυριαρχικής ισότητας των κρατών, της απαγόρευσης της απειλής ή χρήσης βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας τους καθώς και η αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών, όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη Ηνωμένων Εθνών, δεν επιτρέπεται να κάμπτονται υπό το βάρος οποιουδήποτε προσχήματος.

Παράλληλα, οι θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου —ιδίως της διάκρισης μεταξύ στρατιωτικών στόχων και αμάχων, της προφύλαξης κατά τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων και της αναλογικότητας— που έχουν τεθεί για την προστασία του άμαχου πληθυσμού, πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα.

Η ανθρωπότητα έχει πικρή πείρα από τη φρίκη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μετά τη λήξη του οποίου διαμορφώθηκαν, ως επί το πλείστον, οι αρχές αυτές. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει άμεσες πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της έντασης, την προστασία των αμάχων και την αποτροπή περαιτέρω ανθρωπιστικής καταστροφής καθώς και κάθε άνθρωπο να μην αποδεχτεί ως κανονικότητα τη βαρβαρότητα που διαμορφώνουν στην εποχή μας οι παγκόσμιοι οικονομικοί ανταγωνισμοί για το μοίρασμα του πλανήτη».