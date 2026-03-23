Λάρισα: Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας για την έναρξη της δίκης για τα Τέμπη – “Θέλουμε τιμωρία των ενόχων”, λέει ο Ασλανίδης – Δείτε φωτο

Ξεκινά σήμερα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους ενώ εκατοντάδες ήταν εκείνοι που τραυματίστηκαν. Η έναρξη της δίκης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας είναι προγραμματισμένη για τις 09:00, στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας).

Συνολικά 36 άτομα αναμένεται να βρεθούν στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Πρόκειται για τους τρεις σταθμάρχες που είχαν βάρδια τη μοιραία νύχτα στον κεντρικό σταθμό Λάρισας, τον επιθεωρητή τους, 28 πρώην στελέχη και εργαζόμενοι σε ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ, δύο γενικούς διευθυντές του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών και δύο πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Hellenic Train.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι 33 από τους 36 παραπέμφθηκαν για το αδίκημα της «επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους, η οποία πράξη είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού». Η συγκεκριμένη κακουργηματική πράξη επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη. Επίσης, οι 33 κατηγορούνται και για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή.

Με αφορμή την έναρξη της ιστορικής δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, όπου σκοτώθηκαν 57 άνθρωποι, ο Παύλος Ασλανίδης προχώρησε σε δηλώσεις ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.

Αρχικά ο κ. Ασλανίδης γνωστοποίησε πως «θα κάνουμε αίτημα να μπορούν τα ΜΜΕ να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο, γιατί μάθαμε πως σας έχουν απαγορέψει. Αυτή η δίκη ξεκινάει πολύ καθυστερημένα και με ανθρώπους που έπρεπε να είναι εδώ κατηγορούμενοι, όπως ο Καραμανλής, που σκότωσε τους ανθρώπους μας, (να λείπουν)».

Όπως τόνισε, δεν υπάρχει κατηγορητήριο για τη Hellenic Train και το κυριότερο δεν υπάρχει κατηγορητήριο για τα 28 απανθρακωμένα παιδιά από τη φονική έκρηξη. «Ξεκινάει η δίκη και δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση για τα αιτήματα εκταφής».

«Από εκεί και πέρα θέλει υπομονή, κουράγιο σε όλους τους γονείς και τους συγγενείς που είναι εδώ πέρα, σε αυτόν τον Γολγοθά. Σήμερα θα έρθουν εκατοντάδες λεωφορεία από όλη τη χώρα, ευχαριστούμε, θα είναι κινητήριος δύναμη».

«Δικαίωση θα ήταν να γύριζαν τα παιδιά πίσω. Εμείς θέλουμε την τιμωρία των ενόχων και είναι θλιβερό πως μετά από τρία χρόνια δεν είναι κανένας φυλακισμένος», κατέληξε ο πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών.

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας έξω από τη δικαστική αίθουσα

Σύμφωνα με το ertnews.gr, η αίθουσα στο συνεδριακό κέντρο του συγκροτήματος Γαιόπολις έχει μετατραπεί σε καλά φυλασσόμενο χώρο με ειδικές περιφράξεις και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι είσοδοι έχουν διαχωριστεί: οι δικαστικοί θα χρησιμοποιούν είσοδο στο πίσω μέρος, οι δικηγόροι και τα άτομα με αναπηρίες είσοδο στο πλάι, ενώ συγγενείς θυμάτων, επιζώντες, μάρτυρες, δημοσιογράφοι και πολίτες θα εισέρχονται από την κεντρική είσοδο. Ειδικά κοντέινερ έχουν στηθεί για τους δημοσιογράφους, ενώ κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού θα παρέχει βοήθεια αν χρειαστεί.

Την ίδια ώρα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί πέριξ του συνεδριακού κέντρου υπό το φόβο επεισοδίων, καθώς έξω από το κτήριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση.

Ήδη στο σημείο έχουν προσέλθει συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

