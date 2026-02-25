MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Καταδίωξη μάνατζερ: Αναβλήθηκε για τις 6 Μαρτίου η δίκη του 72χρονου που δεν σταμάτησε σε σήμα της τροχαίας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Για τις 6 Μαρτίου αναβλήθηκε η δίκη του 72χρονου πρώην μάνατζερ μοντέλων, μετά τη σύλληψή του για την επεισοδιακή καταδίωξη 10 χιλιομέτρων, τα ξημερώματα της Τρίτης.

Σύμφωνα με το newsit.gr, η αναβολή δόθηκε προκειμένου να προσέλθουν στο δικαστήριο και να καταθέσουν οι αστυνομικοί που καταδίωξαν τον 72χρονο. Έως τότε, αφήνεται ελεύθερος.

Εχθές, σε σύντομη τοποθέτησή του, ενώπιον του Προέδρου του Αυτόφωρου, ο μάνατζερ και κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, αρνήθηκε ότι προσπάθησε να διαφύγει από τους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι δεν σταμάτησε στο σήμα της Τροχαίας, γιατί φοβήθηκε.

«Είναι δυνατόν με το σμαρτάκι μου να τρέχω; Πήγα σπίτι μου και είδα ένα αυτοκίνητο να με ακολουθεί. Το αυτοκίνητο φτάνει μέχρι 60 χιλιόμετρα/ώρα, φοβήθηκα μήπως είναι κακοποιοί. Ούτε μεθυσμένος ήμουν ούτε βρήκαν κάτι οι αστυνομικοί στο αυτοκίνητο. Με έχουν κλέψει 25 φορές γι’ αυτό φοβήθηκα», είπε ο γνωστός μάνατζερ.

Καταδίωξη Μάνατζερ

