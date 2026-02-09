MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ένοχος γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης για βιασμό και απόπειρες βιασμού – Ξέσπασαν σε κλάματα οι καταγγέλουσες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Ένοχος για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος δυο γυναικών κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο 43χρονος ηθοποιός και καθηγητής υποκριτικής, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών με αναστολή έως την έφεση. Το δικαστήριο με πλειοψηφία 4 προς 3 να κηρύξει ένοχο τον ηθοποιό για τις πράξεις σεξουαλικής βίας που του αποδίδονται ότι διέπραξε σε βάρος δύο γυναικών τα έτη 2012 και 2013.

Στην απόφαση ενοχής μειοψήφισαν ο πρόεδρος και δύο εκ των τεσσάρων ενόρκων. Το δικαστήριο αναγνώρισε στον κατηγορούμενο, κατά πλειοψηφία, το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, ενώ για την αναστέλλουσα δύναμη της έφεσης επέβαλε τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Να σημειωθεί ότι η απόφαση της πλειοψηφίας των δικαστών δεν υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση που ζήτησε την απαλλαγή λόγω αμφιβολιών του ηθοποιού. Παρούσες στο δικαστήριο ήταν οι δύο καταγγέλλουσες, οι οποίες ξέσπασαν σε κλάματα ανακούφισης όταν άκουσαν την ετυμηγορία. Παρούσα, στο πλευρό του ηθοποιού από την αρχή της δίκης, στην δικαστική αίθουσα ήταν η σύζυγος του, η οποία δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της όταν ακούστηκε το “ένοχος” .

