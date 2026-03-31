Δίκη Λυγγερίδη: Καταγγελίες φιλάθλων και αιχμές μαρτύρων στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού

Με την εξέταση μαρτύρων που βρίσκονταν στο γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» τον Δεκέμβριο του 2023 συνεχίστηκε η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, με τις καταθέσεις να φωτίζουν νέες πτυχές της υπόθεσης αλλά και να προκαλούν ένταση στη διαδικασία.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ορισμένοι από τους μάρτυρες στράφηκαν κατά αστυνομικών, καταγγέλλοντας ότι κατά το στάδιο της προανάκρισης δέχθηκαν πιέσεις προκειμένου να κατονομάσουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Όπως υποστήριξαν, τα πρόσωπα αυτά βρέθηκαν στη συνέχεια στη θέση των κατηγορουμένων, ενώ δεν έλειψαν και αναφορές σε βίαιη συμπεριφορά από πλευράς των Αρχών.

Ωστόσο, διαφορετική στάση κράτησε άλλος μάρτυρας φίλαθλος, ο οποίος ολοκλήρωσε την κατάθεσή του χωρίς να ανασκευάσει τα όσα είχε πει αρχικά, αφήνοντας αιχμές σε βάρος συγκεκριμένου κατηγορούμενου. Όπως κατέθεσε, βρέθηκε μαζί του στο γήπεδο τη νύχτα των επεισοδίων και τον είδε να αποχωρεί λίγο πριν από το τέλος του πρώτου σετ.

«Βγήκε έξω από το γήπεδο και επέστρεψε μετά από περίπου 20 λεπτά. Μου φάνηκε αναστατωμένος. Στο μεταξύ είχαμε πληροφορηθεί ότι γίνονταν επεισόδια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου του δικαστηρίου για το αν τον ρώτησε πού βρισκόταν κατά τη διάρκεια της απουσίας του, ο μάρτυρας απάντησε αρνητικά.

Την ίδια ώρα, άλλος μάρτυρας ανέφερε πως το βράδυ των επεισοδίων στο γήπεδο βρισκόταν και ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, ο οποίος, σύμφωνα με την κατάθεσή του, συνομιλούσε με αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των γεγονότων.