Αναβιώνει στο δικαστήριο Ηρακλείου η υπόθεση της ηλικιωμένης που έβαλε φωτιά στο σπίτι για να καεί μαζί με τον σύζυγό της

Αναβλήθηκε πριν από λίγες ημέρες στο Μεικτό Ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η εκδίκαση της υπόθεσης ηλικιωμένης γυναίκας που κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά στο σπίτι της τον Μάρτιο του 2023, επιχειρώντας να θέσει τέλος στη ζωή της και στη ζωή του κατάκοιτου συζύγου της.

Σύμφωνα με το patris.gr, η γυναίκα η γυναίκα φέρεται να τηλεφώνησε προηγουμένως στην κόρη της και να την ευχαρίστησε για τη βοήθεια που τους παρείχε, λέγοντας ότι «θα είναι εντάξει εκεί που θα πάνε». Στη συνέχεια έκλεισε τις πόρτες της κατοικίας, περιέλουσε τον χώρο με εύφλεκτο υγρό και προκάλεσε πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα στο σπίτι.

Η κόρη του ζευγαριού, ανήσυχη από το τηλεφώνημα και τη διακοπή της επικοινωνίας, μετέβη στην κατοικία. Με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής επιχειρήθηκε ο απεγκλωβισμός των δύο ηλικιωμένων, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, με τραύματα στο κεφάλι, στο αναπνευστικό σύστημα και σε άλλα σημεία του σώματος λόγω της φωτιάς και του καπνού.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο άνδρας νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση και παρέμεινε περίπου 15 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ η σύζυγός του τραυματίστηκε ελαφρύτερα.

Κατά πληροφορίες, ο άνδρας ανέφερε ότι η σύζυγός του έβαλε φωτιά στο σπίτι με σκοπό να τερματίσει τη ζωή και των δύο, επικαλούμενη σοβαρά προβλήματα υγείας και δυσκολίες που αντιμετώπιζαν. Μετά τη νοσηλεία της, η γυναίκα συνελήφθη και παρέμεινε υπό φρούρηση στο νοσοκομείο.

Η υπόθεση θα εκδικαστεί εκ νέου στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου.