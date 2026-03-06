MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν: Οι Ευρωπαίοι θα είναι “νόμιμοι στόχοι” αν μπουν στον πόλεμο

|
THESTIVAL TEAM

Ο πόλεμος στο Ιράν μαίνεται με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να βομβαρδίζουν την Τεχεράνη, η οποία κάνει αντίποινα και απειλεί προς κάθε κατεύθυνση όποιον επιχειρήσει να βοηθήσει Τελ Αβίβ και Ουάσιγκτον.

Σε συνέντευξή του στο FRANCE 24, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Majid Takht-Ravanchi, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει «ήδη ενημερώσει τους Ευρωπαίους και όλους τους υπόλοιπους ότι πρέπει να προσέξουν να μην εμπλακούν σε αυτόν τον πόλεμο επιθετικότητας εναντίον του Ιράν».

Προειδοποίησε επίσης ότι αν οποιαδήποτε χώρα «ενωθεί με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην επίθεση κατά του Ιράν, τότε θα αποτελεί επίσης νόμιμο στόχο για αντίποινα από το Ιράν».

Ο Majid Takht-Ravanchi δήλωσε στο FRANCE 24 ότι Ιρανοί αξιωματούχοι «διαπραγματεύονταν με καλή πίστη» με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «ο τελευταίος γύρος των συνομιλιών στη Γενεύη την περασμένη Πέμπτη ήταν επιτυχής», πριν η αμερικανική κυβέρνηση, το Σάββατο, «με τη βοήθεια του ισραηλινού καθεστώτος, ξεκινήσει μια επίθεση εναντίον του Ιράν».

Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε επίσης ότι η χώρα του πραγματοποιεί πλήγματα εναντίον κουρδικών ομάδων στο γειτονικό Ιράκ, εν μέσω αναφορών ότι η CIA και η Mossad εξοπλίζουν αυτές τις ομάδες.

«Αν υπάρξει ανάγκη να προστατεύσουμε την κυριαρχία μας, φυσικά και θα το κάνουμε», δήλωσε.

Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ισραήλ: Ο στρατός κατηγορεί το Ιράν ότι χρησιμοποιεί πυρομαχικά διασποράς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Ρομά προσπάθησαν να ξεφύγουν από την αστυνομία στην Ηλεία και κατέληξαν σε χωράφι, δύο τραυματίες

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Το ειρωνικό εξώφυλλο του περιοδικού TIME για τον Ντόναλντ Τραμπ: “Make Iran Great Again”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θρίλερ στα Χανιά: Νεκρή γυναίκα μέσα στο διαμέρισμά της – Την βρήκε ο σπιτονοικοκύρης της

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ο Φοίβος Δεληβοριάς έρχεται με το “Threesome” απόψε στο WE

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο: Από τις επόμενες εκλογές οι Έλληνες του εξωτερικού θα ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας τους