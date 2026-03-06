MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Washington Post: Η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν για να πλήττει αμερικανικές δυνάμεις

|
THESTIVAL TEAM

Η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες στόχευσης για επιθέσεις κατά των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, σηματοδοτώντας την πρώτη ένδειξη ότι ένας ακόμη σημαντικός αντίπαλος των ΗΠΑ συμμετέχει -έστω και έμμεσα- στον πόλεμο, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν τις πληροφορίες και μίλησαν στην Washington Post.

Η βοήθεια, η οποία δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως, σηματοδοτεί ότι η ταχέως αναπτυσσόμενη σύγκρουση ανάμεσα σε ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν βάζει στο κάδρο και τη Μόσχα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο (28/03), η Ρωσία έχει δώσει στο Ιράν τις τοποθεσίες των αμερικανικών στρατιωτικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, δήλωσαν οι τρεις αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Φαίνεται ότι είναι μια αρκετά ολοκληρωμένη προσπάθεια», είπε μία από τις τρεις πηγές στην Washington Post.

Ο βαθμός της βοήθειας που παρείχε η Ρωσία στο Ιράν όσον αφορά τον προσδιορισμό στόχων δεν ήταν απολύτως σαφής. Η ικανότητα του ιρανικού στρατού να εντοπίζει τις αμερικανικές δυνάμεις έχει μειωθεί σε λιγότερο από μια εβδομάδα από την έναρξη των μαχών, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Τέλος, η CIA και το Πεντάγωνο αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Ιράν Ρωσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2 ώρες πριν

Επετειακή έκθεση για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου στο Μέγαρο Χρυσόγελου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 21 ώρες πριν

Καισαριανή: Οι νέες συγκλονιστικές φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φόρτωσε σε τρέιλερ κουφώματα που μέσα έκρυβαν λαθραία τσιγάρα – Μετέφερε πάνω από 30.000 πακέτα – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Φλώρινα: Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 52χρονος την στιγμή που εξαπατούσε 73χρονη – Λεία 18 χρυσές λίρες και 5.000 ευρώ

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

New York Times: Το δημοτικό σχολείο στο Ιράν επλήγη εν μέσω αμερικανικών επιθέσεων σε ναυτική βάση

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Τέμπη – Δίκη για διαχείριση βιντεοληπτικού υλικού: “Όλοι μας υποφέραμε τελικά από την έλλειψη του βίντεο”