Washington Post: Η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν για να πλήττει αμερικανικές δυνάμεις

Η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες στόχευσης για επιθέσεις κατά των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, σηματοδοτώντας την πρώτη ένδειξη ότι ένας ακόμη σημαντικός αντίπαλος των ΗΠΑ συμμετέχει -έστω και έμμεσα- στον πόλεμο, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν τις πληροφορίες και μίλησαν στην Washington Post.

Η βοήθεια, η οποία δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως, σηματοδοτεί ότι η ταχέως αναπτυσσόμενη σύγκρουση ανάμεσα σε ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν βάζει στο κάδρο και τη Μόσχα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο (28/03), η Ρωσία έχει δώσει στο Ιράν τις τοποθεσίες των αμερικανικών στρατιωτικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, δήλωσαν οι τρεις αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Φαίνεται ότι είναι μια αρκετά ολοκληρωμένη προσπάθεια», είπε μία από τις τρεις πηγές στην Washington Post.

Ο βαθμός της βοήθειας που παρείχε η Ρωσία στο Ιράν όσον αφορά τον προσδιορισμό στόχων δεν ήταν απολύτως σαφής. Η ικανότητα του ιρανικού στρατού να εντοπίζει τις αμερικανικές δυνάμεις έχει μειωθεί σε λιγότερο από μια εβδομάδα από την έναρξη των μαχών, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Τέλος, η CIA και το Πεντάγωνο αρνήθηκαν να σχολιάσουν.