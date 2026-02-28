MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

“Βρέθηκε το πτώμα του Χαμενεΐ” λένε Ισραηλινοί αξιωματούχοι – “Παρουσίασαν φωτογραφίες στον Νετανιάχου”

THESTIVAL TEAM

Ανώτεροι ισραηλινοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται σε δηλώσεις τους ότι ο Χαμενεΐ έχει εξοντωθεί και ότι «το πτώμα του ανασύρθηκε από τα ερείπια του παλατιού του».

Συγκεκριμένα, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο Reuters πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος μετέτρεψε τη χώρα σε ισχυρή αντι-αμερικανική δύναμη και επέκτεινε τη στρατιωτική της επιρροή σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των ισραηλινών και αμερικανικών επιθέσεων. Πρόσθεσε ότι εντοπίστηκε η σορός του.

Την ίδια ώρα ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν πως ο Νετανιάχου είδε φωτογραφίες της σορού του Χαμενεΐ.

Επιπλέον, ο Γέχιελ Λάιτερ, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στις ΗΠΑ, ενημέρωσε αξιωματούχους των ΗΠΑ ότι ο Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης στο συγκρότημα όπου βρισκόταν, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση του θέματος.

«Με ένα χτύπημα απρόσμενο χτυπήσαμε τον τύραννο Χαμενεΐ που έχει σκορπίσει τον τρόμο στην Μέση Ανατολή και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πλέον αυτός ο τύραννος», ανέφερε νωρίτερα στο διάγγελμά του ο Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Μέχρι στιγμής το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε και έχει διαψεύσει τις παραπάνω πληροφορίες.

Νωρίτερα όμως, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι ο ανώτατος ηγέτης και ο πρόεδρος της χώρας είναι και οι δύο ζωντανοί και καλά. «Είναι όλοι ασφαλείς και καλά», είπε ένας εκπρόσωπος του υπουργείο Εξωτερικών στο Sκy News.

