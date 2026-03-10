Τραμπ προς Ιράν: Αν βάλατε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, οι στρατιωτικές συνέπειες θα είναι πρωτόγνωρες

Στο επίκεντρο του πολέμου στο Ιράν βρίσκονται τις τελευταίες ώρες τα Στενά του Ορμούζ, μετά τις πληροφορίες πως η Τεχεράνη έχει τοποθετήσει νάρκες στην περιοχή.

Συγκεκριμένα αμερικανικά ΜΜΕ υποστηρίζουν οι μυστικές υπηρεσίες έχουν πληροφορίες πως το Ιράν ετοιμάζεται να τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ ώστε να σταματήσει τον ελεύθερο διάπλου των τάνκερ που μεταφέρουν πετρέλαιο και άλλα αγαθά.

Όπως αναφέρεται υπάρχουν προετοιμασίες για αυτή την εξέλιξη, ωστόσο δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση ή την έκταση αυτών των κινήσεων.

Να σημειωθεί πως οποιαδήποτε πιθανή ανάπτυξη ναυτικών ναρκών στα Στενά του Ορμούζ θα συνιστούσε σημαντική εξέλιξη για τη διεθνή ναυτική ασφάλεια.

Για το θέμα πήρε θέση και ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social και ζητά από το Ιράν, αν έχει τοποθετήσει νάρκες, να τις αφαιρέσει αμέσως.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου αναφέρει: Εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, και δεν έχουμε καμία αναφορά για κάτι τέτοιο, θέλουμε να αφαιρεθούν αμέσως!

Εάν για οποιονδήποτε λόγο έχουν τοποθετηθεί νάρκες και δεν απομακρυνθούν αμέσως, οι στρατιωτικές συνέπειες για το Ιράν θα είναι σε επίπεδο που δεν έχει ξαναγίνει. Αν, από την άλλη πλευρά, απομακρύνουν ό,τι έχει τοποθετηθεί, θα είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση

Φρουροί της Επανάστασης: Πύραυλοι και drones θα στοχεύουν όλα τα αμερικανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα ο αρχηγός του Ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) προειδοποίησε πως αμερικανικά στρατιωτικά πλοία ή πλοία των συμμάχων τους που θα διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ θα αποτελέσουν στόχο.

Τα σχόλια αυτά έρχονται μετά από την δήλωση του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ότι το αμερικανικό ναυτικό συνόδευσε ένα πετρελαιοφόρο πλοίο μέσω των στενών, μια ανάρτηση που αργότερα διέγραψε από το X.

«Ο ισχυρισμός ότι ένα πετρελαιοφόρο πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με αμερικανική στρατιωτική συνοδεία είναι εντελώς ψευδής. Οποιαδήποτε διέλευση του αμερικανικού στόλου και των συμμάχων του θα σταματήσει από ιρανικούς πυραύλους και drones», τόνισε χαρακτηριστικά. ο αρχηγός του ναυτικού των IRGC, Αλιρεζά Τανγκσιρί.