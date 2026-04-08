MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να συνεργαστούν με το Ιράν για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

|
THESTIVAL TEAM

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να διασφαλιστεί από κοινού από τις ΗΠΑ και το Ιράν, σε δηλώσεις που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο ABC News.

«Σκεφτόμαστε να το κάνουμε ως κοινή επιχείρηση», είπε.

«Είναι ένας τρόπος να το διασφαλίσουμε – και να το διασφαλίσουμε από πολλούς άλλους ανθρώπους», τόνισε, χωρίς να επεκταθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων κατά τη διάρκεια της νύχτας, με την Τεχεράνη να συμφωνεί να ανοίξει προσωρινά τα Στενά υπό προϋποθέσεις.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν συνεχίζει να διατηρεί τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω των Στενών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, η ασφαλής διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ θα ήταν δυνατή για δύο εβδομάδες σε συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «και λαμβάνοντας υπόψη τους τεχνικούς περιορισμούς».

Ωστόσο, το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό απείλησε σήμερα ότι θα καταστρέψει πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς την άδεια της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι η διέλευση μέσω της θαλάσσιας οδού παραμένει κλειστή, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές.

Το πρακτορείο Fars του Ιράν μετέδωσε ότι σταμάτησε η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ μετά την «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» από το Ισραήλ.

Ντόναλντ Τραμπ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

