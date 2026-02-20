Τραμπ: Εξετάζω το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης επίθεσης στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης στο Ιράν.

«Υποθέτω ότι μπορώ να πω ότι το εξετάζω», απάντησε Τραμπ, σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης στο Ιράν, καθώς εντείνεται η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “The Wall Street Journal” την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει περιορισμένες επιθέσεις κατά του Ιράν, προκειμένου να το αναγκάσει την Τεχεράνη να αποδεχτεί τις απαιτήσεις του για μια συμφωνία γύρω από το πυρηνικό της πρόγραμμα, ενώ η Τεχεράνη δήλωσε ότι οι βάσεις «εχθρικών δυνάμεων» στην περιοχή θα γίνουν «νόμιμοι στόχοι» σε περίπτωση επίθεσης από την Ουάσιγκτον.

Αναφερόμενη σε άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα, η WSJ ανέφερε ότι οι προκαταρκτικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα μπορούσαν να ξεκινήσουν εντός των επόμενων ημερών, στοχεύοντας ορισμένες στρατιωτικές ή κυβερνητικές εγκαταστάσεις, χωρίς όμως να φτάνουν σε πλήρη επίθεση που θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική αντίδραση από το Ιράν.