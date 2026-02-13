Το νησί που έχει τα μοναδικά ανοιχτά σύνορα στην Καραϊβική – “Περνάς από τη μία χώρα στην άλλη χωρίς διαδικασίες”

Στην Καραϊβική βρίσκεται ένα νησί που ανήκει σε δύο χώρες -τη Γαλλία και την Ολλανδία- ενώ οι κάτοικοί του μιλούν τρεις γλώσσες: γαλλικά, ολλανδικά και αγγλικά.

Πρόκειται για τον Άγιο Μαρτίνο, που διαθέτει τα μόνα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται εκτός Ευρώπης και μια από τις πιο διάσημες παραλίες στον κόσμο, την Maho Beach όπου τα αεροπλάνα περνούν μόλις λίγα μέτρα πάνω από τους τουρίστες πριν προσγειωθούν στο διεθνές αεροδρόμιο Πριγκίπισσα Juliana.

Εκτείνεται σε μόλις 87 τετραγωνικά χιλιόμετρα και τα σύνορα των δύο χωρών είναι τόσο αόρατα που διασχίζονται πεζή, χωρίς ελέγχους ή διαδικασίες διαδικασίες μετανάστευσης. «Περνάς από τη μια χώρα στην άλλη χωρίς να το καταλάβεις, απλά διασχίζοντας έναν δρόμο», δήλωσε η Αργεντινή influencer ταξιδιών Gianni Cersosimo.

«Δεν πρόκειται για σύνορα με τείχη, στρατιωτικά φυλάκια ή ελέγχους διαβατηρίων, αλλά για μια εντελώς ανοιχτή διαίρεση, που μπορεί κανείς να διασχίσει ελεύθερα, περπατώντας ή με αυτοκίνητο, χωρίς να περάσει από έλεγχο μετανάστευσης», ανέφερε.

Σήμανση ή πινακίδες δεν υπάρχουν και πολλές φορές, οι τουρίστες δεν συνειδητοποιούν καν την ακριβή στιγμή που διασχίζουν τα σύνορα. Αυτό επιτεύχθηκε με συμφωνία των δύο χωρών το 1648 και έκτοτε οι δύο πλευρές συνυπάρχουν ειρηνικά.

«Είναι σαν να βρίσκεσαι στην Ευρώπη, αλλά στην Καραϊβική. Έχεις τη γαλλική πλευρά και την ολλανδική πλευρά στο ίδιο νησί», συνέχισε και εξήγησε πώς διαφέρει η κάθε πλευρά.

«Η γαλλική πλευρά είναι πιο όμορφη, πιο αποικιακή. Έχει χαμηλά σπίτια, παστέλ χρώματα, όλα πολύ ευρωπαϊκά. Εκεί συγκεντρώνεται το καλύτερο φαγητό», είπε. Αντίθετα, «η ολλανδική πλευρά είναι περισσότερο προσανατολισμένη στους Αμερικανούς, με περισσότερα πάρτι, καζίνο και νυχτερινή ζωή».

Παρά τη φήμη του ως αποκλειστικού προορισμού, ο Άγιος Μαρτίνος μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικούς προϋπολογισμούς. Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν από all-inclusive ξενοδοχεία μέχρι οικονομικά διαμερίσματα, ενώ όλες οι παραλίες είναι δημόσιες και δωρεάν. Στην ολλανδική πλευρά συγκεντρώνονται οι μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες, ενώ η γαλλική πλευρά προσφέρει boutique καταλύματα και τοπικά εστιατόρια με προσιτές τιμές.

Καθώς η Καραϊβική επηρεάζεται όλο και περισσότερο από τον καιρό, είναι σημαντικό να γίνει σωστή επιλογή της περιόδου που θα επισκεφθεί κανείς το νησί. Η ιδανική εποχή είναι από τέλη Νοεμβρίου έως Απρίλιο, για να αποφευχθούν οι τυφώνες και το πρόβλημα των φυκιών που πλήττει πολλές παραλίες. Είναι επίσης η ιδανική εποχή για όσους θέλουν να ξεφύγουν από τον χειμώνα σε άλλες χώρες. Ωστόσο, είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι αυτή είναι και η περίοδος αιχμής, επομένως υπάρχουν περισσότεροι τουρίστες και οι τιμές ξενοδοχείων και πτήσεων μπορεί να είναι υψηλότερες. Μόλις φτάσετε, προτείνεται η ενοικίαση αυτοκινήτου για την εξερεύνηση του νησιού. Μία εβδομάδα για να δείτε τα πιο γνωστά αξιοθέατα είναι αρκετή.

Ένα από τα άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα του Αγίου Μαρτίνου είναι η εγγύτητά του με την Αγκουίλα, η οποία θεωρείται από πολλούς ως ένα από τα νησιά με τις καλύτερες παραλίες στην Καραϊβική. «Η Ανγκουίλα βρίσκεται σε άλλο επίπεδο. Είναι απόλυτος παράδεισος», είπε η Gianni. Συγκρίνοντας τα δύο νησιά, η influencer ήταν κατηγορηματική: «Ο Άγιος Μαρτίνος έχει καλύτερες υποδομές, αλλά οι παραλίες της Ανγκουίλα είναι εντυπωσιακές».