Συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ θα έχει στη Νότια Κορέα ο Τραμπ – Θα επισκεφτεί την Κίνα στις αρχές του 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι «σε 1-2 εβδομάδες» θα συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ, πρόεδρο της Κίνας, στη Νότια Κορέα, ενώ προανήγγειλε μάλιστα και επίσκεψή του στη χώρα το επόμενο έτος.

Το ζήτημα των δασμών, που είναι μάλιστα σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο, αναμένεται να τεθεί στο τραπέζι των συνομιλιών.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Τραμπ επανέφερε μια παλιότερη απειλή του για δασμούς 155% στα κινεζικά προϊόντα αν οι δύο χώρες δεν καταλήξουν σε συμφωνία μέχρι την 1η Νοεμβρίου, οπότε και αναμένεται να τεθούν σε ισχύ οι δασμοί.

«Νομίζω ότι η Κίνα μας σέβεται πολύ. Μας πληρώνει τεράστια ποσά με τη μορφή δασμών. Όπως γνωρίζετε, πληρώνει 55%, αυτό είναι πολύ χρήμα. Ενδεχομένως και 155% από την 1η Νοεμβρίου, εκτός αν καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε πριν από τις διμερείς συνομιλίες του με τον Αυστραλό πρωθυπουργό.

«Περιμένω ότι πιθανότατα θα συνάψουμε μια πολύ δίκαιη εμπορική συμφωνία με τον Πρόεδρο Σι της Κίνας. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς θα είστε εκεί. Θα είναι πολύ συναρπαστικό», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακόμη ότι θα επισκεφτεί και την Κίνα «αρκετά νωρίς στις αρχές του νέου έτους», κατόπιν πρόσκλησης του Πεκίνου.

«Με προσκάλεσαν στην Κίνα και θα πάω κάποια στιγμή στις αρχές του επόμενου έτους. Το έχουμε σχεδόν ετοιμάσει», είπε στους δημοσιογράφους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η Κίνα σχεδιάζει μια εισβολή στην Ταϊβάν. «Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά με την Κίνα. Η Κίνα δεν επιθυμεί να το κάνει αυτό», διαβεβαίωσε ερωτώμενος για το ενδεχόμενο εισβολής.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι Ουάσινγκτον και Πεκίνο θα συνάψουν μια «πολύ ισχυρή εμπορική συμφωνία» όταν θα ολοκληρωθούν οι επαφές που θα έχει στη Νότια Κορέα γιατί «πρέπει να ευημερήσουν από κοινού».

«Και οι δύο μας θα είμαστε πολύ χαρούμενοι», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας ότι θέλει από την Κίνα να αγοράζει αμερικανική σόγια.