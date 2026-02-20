Στη Μεσόγειο μπήκε το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford – “Οι ΗΠΑ δεν ζήτησαν μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου”, λέει η Τεχεράνη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ζητήσει από την Τεχεράνη να μηδενίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, αλλά ότι οι συνομιλίες επικεντρώνονται στη διασφάλιση του ειρηνικού χαρακτήρα του πυρηνικού της προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας εμπλουτισμού, τόνισε την Παρασκευή, σε δηλώσεις που έκανε ο Αμπάς Αραγτσί.

Την ίδια ώρα, δεδομένα ναυτικών παρακολουθήσεων αποκαλύπτουν πως το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford έχει μπει στη Μεσόγειο.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο MSNBC, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «η αμερικανική πλευρά δεν έχει ζητήσει μηδενικό εμπλουτισμό». Όπως εξήγησε, το αντικείμενο των συζητήσεων αυτή την περίοδο αφορά το πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι «το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού, είναι ειρηνικό και θα παραμείνει ειρηνικό για πάντα».

Σύμφωνα με τον Αραγτσί, η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης», τα οποία θα περιλαμβάνουν τόσο τεχνικές ρυθμίσεις όσο και πολιτικές δεσμεύσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα διατηρήσει τον «ειρηνικό» του χαρακτήρα.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην παρουσία του επικεφαλής της Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, σε πρόσφατες συνομιλίες, επισημαίνοντας ότι συμμετείχε σε συζητήσεις σχετικά με πιθανά τεχνικά μέτρα.

Η Τεχεράνη έχει διαχρονικά απορρίψει την ιδέα ότι θα εγκαταλείψει πλήρως την ικανότητά της για εμπλουτισμό ουρανίου. Παράλληλα, ενώ το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, έχει εμπλουτίσει ουράνιο σε επίπεδα που δεν παραπέμπουν σε ειρηνική εφαρμογή, έχει περιορίσει την πρόσβαση διεθνών επιθεωρητών στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις και έχει επεκτείνει τις δυνατότητές του σε βαλλιστικούς πυραύλους.

Το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, εισήλθε στη Μεσόγειο Θάλασσα, σύμφωνα με δεδομένα ναυτιλιακής παρακολούθησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την αεροπλανοφόρο να κατευθυνθεί προς τη Μέση Ανατολή την περασμένη εβδομάδα, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο να αναλάβει στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Ιστοσελίδες παρακολούθησης θαλάσσιων μεταφορών δείχνουν ότι το αντιτορπιλικό USS Mahan Arleigh Burke -μέρος της αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford- διασχίζει τώρα το Στενό του Γιβραλτάρ.

Αναμένεται ότι το αεροπλανοφόρο θα χρειαστεί ακόμη μερικές ημέρες για να φτάσει στη Μέση Ανατολή και να είναι έτοιμο να αναλάβει δράση κατά του Ιράν.