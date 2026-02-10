MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Σοκαριστικό τροχαίο στο Μεξικό: Γυναίκα βγαίνει ξαφνικά στον δρόμο και αυτοκίνητο την εκτοξεύει μέτρα μακριά – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Βίντεο από ένα σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε σε κεντρική λεωφόρο της πόλης Μοντερέι στο Μεξικό με θύμα μια 25χρονη γυναίκα δόθηκε στη δημοσιότητα. Το τρομακτικό τροχαίο «έπιασαν» οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Στα πλάνα που κυκλοφορούν, διακρίνεται η νεαρή γυναίκα να μπαίνει στον δρόμο και να τρέχει προς τις λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας. Τότε, ένα λευκό αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα χτυπάει και εκτοξεύει τη γυναίκα αρκετά μέτρα μακριά, καθώς ο αιφνιδιασμένος οδηγός δεν πρόλαβε να αντιδράσει.

Προσοχή!Σκληρές εικόνες:

Πολλοί οδηγοί που κινούνταν στον ίδιο δρόμο, ειδοποίησαν άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, με αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες να σπεύδουν στο σημείο και να παραλαμβάνουν τη γυναίκα, οδηγώντας την, βαριά τραυματισμένη, σε κοντινό νοσοκομείο.

Ο οδηγός του οχήματος κρατήθηκε προσωρινά στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ, σύμφωνα με τις αρχές, παρέμεινε στο σημείο, συνεργάστηκε πλήρως με την αστυνομία και δεν επιχείρησε να αποχωρήσει.

Από τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται πως το περιστατικό δεν ήταν ένα τυπικό τροχαίο ατύχημα, αλλά σχετίζεται με ψυχολογική κρίση του θύματος. Όπως έγινε γνωστό, η γυναίκα ταξίδευε με τους γονείς της, πριν αποβιβαστεί από το όχημά τους και κατευθυνθεί προς τον δρόμο. Η οικογένειά της φέρεται να είχε καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης λίγο πριν από τη σύγκρουση.

Μεξικό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

