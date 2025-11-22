Σικάγο: Πυροβολισμοί σε χριστουγεννιάτικη αγορά – Νεκρός ένας 14χρονος και 8 τραυματίες

Ένα αιματηρό περιστατικό συνέβη στην χριστουγεννιάτικη αγορά στο Σικάγο, με έναν έφηβο να χάνει τη ζωή του και άλλους 8 να τραυματίζονται. Μάλιστα οι πυροβολισμοί συνέβησαν μετά τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, με πλήθος κόσμου να βρίσκεται στο σημείο.

Σύμφωνα με τους NYTimes, συνέβησαν δύο ξεχωριστά περιστατικά πυροβολισμών στο κέντρο του Σικάγο το βράδυ της Παρασκευής 21.11.2025, μετά την ετήσια τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πόλη.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν περίπου στις 9:50 μ.μ., κοντά στο θέατρο Chicago, στη γωνία των οδών Randolph και State. Η Αστυνομία του Σικάγο ανέφερε ότι τα επτά θύματα, όλα ανήλικοι ηλικίας 13 έως 17 ετών, μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία. Έξι από αυτούς ήταν σε καλή κατάσταση και ένας, 13 ετών, σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Αστυνομικοί περιπολούσαν στο κέντρο κοντά σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων συγκεντρωμένων στο πεζοδρόμιο, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί και ο κόσμος άρχισε να τρέχει. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν επτά άτομα με τραύματα από σφαίρες.

“They’re young. Sometimes they make silly decisions. They do.” — @ChicagosMayor



Grab your popcorn and get ready to tune in for another episode of: ‘It’s Not Their Fault.’



H/T: @LorrieAnn25 pic.twitter.com/NP7LQQj8gC November 22, 2025

Βίντεο που μεταδόθηκε από τοπικά μέσα δείχνει πλήθος ανθρώπων να τρέχει μακριά από το θέατρο Chicago, ενώ άλλοι έμπαιναν σε είσοδο του μετρό για να προστατευθούν. Αστυνομικοί επίσης φαίνονταν να τρέχουν στην περιοχή.

Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, σε ξεχωριστό περιστατικό, δύο άνδρες δέχτηκαν πυροβολισμούς περίπου πέντε τετράγωνα μακριά από το θέατρο Chicago και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ο ένας άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του και πέθανε στο νοσοκομείο. Η ηλικία του δεν έγινε άμεσα γνωστή. Ο άλλος, 18 ετών, βρισκόταν σε σοβαρή κατάσταση το πρωί του Σαββάτου.