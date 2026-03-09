MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Σεισμός 5,1 Ρίχτερ στην Τουρκία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (9/3) στην επαρχία Ντενιζλί της νοτιοδυτικής Τουρκίας.

Ο σεισμός προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Τουρκίας, αλλά δεν υπάρχουν ακόμα αναφορές για ζημιές ή τραυματίες.

Ο δυνατός σεισμός, ο οποίος προήλθε από βάθος 7 χιλιομέτρων, έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες.

Το Ντενιζλί είναι μία αναπτυσσόμενη τουρκική πόλη η οποία βρίσκεται στην νοτιοδυτική Μικρά Ασία και στην άκρη μιας κοιλάδας η οποία έχει διαμορφωθεί από τον ποταμό Μαίανδρο που βρίσκεται εκεί κοντά. Η πόλη είναι πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του Αιγαίου.

Σεισμός Τουρκία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού για την ημέρα της γυναίκας με αναφορά στη Μελίνα Μερκούρη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση στο κέντρο για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας – Δείτε εικόνες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Φάμελλος: Θα δώσουμε αγώνα για μια κοινωνία με ίδια δικαιώματα και τη γυναίκα στη θέση που της αρμόζει

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Γαλλία-ΗΠΑ-Ιράν: Ο πρόεδρος Μακρόν συνομίλησε με τους προέδρους Τραμπ και Πεζεσκιάν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Έφτασε στα Τέμπη η μοτοπορεία από τα Μάλγαρα – Μοτοσικλετιστές από όλη τη Β. Ελλάδα τιμούν τους 57 νεκρούς – Εικόνες και βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 38 λεπτά πριν

Η Τουρκία στέλνει και συστήματα αεράμυνας μαζί με τα F-16 στην κατεχόμενη Κύπρο