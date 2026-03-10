MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Reuters: 150 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν

|
THESTIVAL TEAM

Έως και 150 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμής στον πόλεμο με το Ιράν, είπαν σήμερα αποκλειστικά στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters δύο πρόσωπα με γνώση του θέματος.

Ο αριθμός αυτός δεν είχε προηγουμένως αναφερθεί και είναι κατά πολύ υψηλότερος σε σύγκριση με τον απολογισμό που επισήμως έχει ανακοινώσει το Πεντάγωνο των 8 σοβαρά τραυματισμένων Αμερικανών στρατιωτικών.

Το Πεντάγωνο δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει σχετικά.

Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Πλεύρης: Προτεραιότητά μας η πάταξη της παράνομης μετανάστευσης και η άμεση επιστροφή των παράνομων μεταναστών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Καλαμαριά: Συνάντηση Αράπογλου με Κασσελάκη – Στο επίκεντρο η μαρίνα Αρετσούς

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν να μπλοκάρουν τη μεταφορά πετρελαίου μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις στο Ιράν

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Ρωσία: Έξι νεκροί και 37 τραυματίες από την ουκρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή Μπριάνσκ

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Άγριος ξυλοδαρμός νεαρού στο Βέλγιο: Τον άφησαν αναίσθητο επειδή υπερασπίστηκε μια κοπέλα – Βίντεο σοκ από τα χτυπήματα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 λεπτά πριν

Φωταγωγήθηκε η Βουλή για την Παγκόσμια Ημέρα Γλαυκώματος