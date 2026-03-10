Reuters: 150 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν

Έως και 150 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί μέχρι στιγμής στον πόλεμο με το Ιράν, είπαν σήμερα αποκλειστικά στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters δύο πρόσωπα με γνώση του θέματος.

Ο αριθμός αυτός δεν είχε προηγουμένως αναφερθεί και είναι κατά πολύ υψηλότερος σε σύγκριση με τον απολογισμό που επισήμως έχει ανακοινώσει το Πεντάγωνο των 8 σοβαρά τραυματισμένων Αμερικανών στρατιωτικών.

Το Πεντάγωνο δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει σχετικά.