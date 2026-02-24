MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Πόλεμος στην Ουκρανία : Οι ρωσικές απώλειες έχουν υπερβεί τους 200.000 νεκρούς τα τέσσερα χρόνια του πολέμου, σύμφωνα με το BBC

THESTIVAL TEAM

Τουλάχιστον 200.186 Ρώσοι στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις ταυτοποιήσεις των ονομάτων που έκαναν το BBC, ο ρωσικός ιστότοπος ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediazona και μια ομάδα εθελοντών χρησιμοποιώντας δεδομένα από ανοικτές πηγές.

Οι περισσότεροι – το 57% όλων όσοι σκοτώθηκαν – ήταν εθελοντές, στρατιώτες και κατάδικοι που έφυγαν από τις φυλακές για τον πόλεμο.

Είναι γνωστό, αναφέρει η ρωσική υπηρεσία του BBC, ότι το 2025 δημοσιεύθηκαν 40% περισσότερες νεκρολογίες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Είναι πολύ πιθανό το 2025 —παρά τις διπλωματικές επαφές και διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας— να είναι η πιο αιματηρή χρονιά για τον ρωσικό στρατό, εκτιμά η ερευνητική ομάδα των εν λόγω μέσων ενημέρωσης.

