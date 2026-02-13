Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Τραμπ προτρέπει τον Ζελένσκι να βιαστεί προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία με τη Ρωσία
THESTIVAL TEAM
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να βιαστεί προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία με τη Ρωσία, ενόψει του νέου γύρου διαπραγματεύσεων την επόμενη εβδομάδα.
Υποστηρίζοντας πως «η Ρωσία θέλει να καταλήξει σε συμφωνία», ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι «ο Ζελένσκι πρέπει να κινηθεί γρήγορα». Διαφορετικά, όπως εκτίμησε ο Τραμπ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας «θα χάσει μια μεγάλη ευκαιρία».
