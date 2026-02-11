Πεζεσκιάν: “Δεν θέλουμε πυρηνικά όπλα, είμαστε ανοιχτοί σε κάθε έλεγχο”, είπε ο πρόεδρος του Ιράν

Το Ιράν είναι έτοιμο να δεχθεί «οποιαδήποτε επαλήθευση» για το πυρηνικό του πρόγραμμα και δεν επιδιώκει να αποκτήσει ατομικό όπλο, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν, με αφορμή την 47η επέτειο της Ισλαμικής Επανάστασης.

Οι εκδηλώσεις για την επέτειο πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα έντασης, με φόντο τις στρατιωτικές απειλές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την επανέναρξη συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για το πυρηνικό ζήτημα.

«Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα. Το έχουμε δηλώσει επανειλημμένα και είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε επαλήθευση», ανέφερε ο Πεζεσκιάν, υπογραμμίζοντας ότι η θέση της Τεχεράνης παραμένει σταθερή.

Σε ομιλία του στην Πλατεία Αζαντί, στην πρωτεύουσα, ο Ιρανός πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα του «δεν θα υποκύψει σε υπερβολικές απαιτήσεις», μετά την επανεκκίνηση των επαφών με τις ΗΠΑ.

«Η χώρα μας, το Ιράν, δεν θα υποκύψει στις υπερβολικές τους απαιτήσεις», δήλωσε.

«Το Ιράν μας δεν θα υποχωρήσει απέναντι στην επιθετικότητα, αλλά συνεχίζουμε τον διάλογο με όλη μας τη δύναμη με τις γειτονικές χώρες, προκειμένου να εδραιωθεί η ειρήνη και η ηρεμία στην περιοχή», κατέληξε.