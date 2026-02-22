MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: Μαζικές ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones σε Κίεβο και άλλες ουκρανικές περιοχές

|
THESTIVAL TEAM

Εκρήξεις συγκλόνισαν σήμερα τα ξημερώματα Κυριακής το Κίεβο, με τις ουκρανικές αρχές να αναφέρουν επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, δύο ημέρες πριν από την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, εκρήξεις ακούστηκαν περίπου στις 4 τα ξημερώματα, λίγη ώρα αφότου οι αρχές σήμαναν συναγερμό για ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones. Νέος συναγερμός ήχησε ξανά, δύο ώρες αργότερα.

«Ο εχθρός εξαπέλυσε μια ακόμη μαζική επίθεση με πυραύλους και drones σε οικιστικές περιοχές και σε ζωτικής σημασίας υποδομές στην περιοχή», δήλωσε ο Μίκολα Καλάσνικ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής του Κιέβου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πέντε τοποθεσίες στην περιφέρεια της πρωτεύουσας επηρεάστηκαν.

Μια γυναίκα και ένα παιδί νοσηλεύονται από τραυματισμούς που υπέστησαν από πτώση θραυσμάτων στη γύρω περιοχή, τόνισε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

Οι αρχές στις ουκρανικές επαρχίες Ντνίπρο (κεντροανατολική-ανατολική) και Οδησσό (νότια) ανέφεραν επίσης βομβαρδισμούς.

Από τις επιδρομές στη Ντνίπρο δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και στην Οδησσό οι επιθέσεις με drones έπληξαν υποδομές.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η αεροπορία κήρυξε συναγερμό σε όλη την ουκρανική επικράτεια λόγω της απειλής πυραυλικών επιθέσεων.

Ο πολωνικός στρατός, από την πλευρά του, ανέπτυξε αεροσκάφη για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, όπως συμβαίνει συχνά σε περίπτωση μεγάλης κλίμακας ρωσικών επιθέσεων που απειλούν παραμεθόριες περιοχές.

Η Ρωσία, η οποία κατέχει σχεδόν το 20% της ουκρανικής επικράτειας, βομβαρδίζει καθημερινά αστικές περιοχές και υποδομές, προκαλώντας προσφάτως τη χειρότερη ενεργειακή κρίση στη χώρα από την έναρξη της εισβολής του 2022.

Ενώ σήμερα τα ξημερώματα η πρωτεύουσα γινόταν ξανά στόχος, οι θερμοκρασίες είχαν πέσει κατακόρυφα σε περίπου μείον 10 βαθμούς Κελσίου.

Κοντά στα πολωνικά σύνορα, στην πόλη Λβιβ της βορειοδυτικής Ουκρανίας, βομβιστική επίθεση σκότωσε μια 23χρονη αστυνομικό και τραυμάτισε 14 ανθρώπους.

Ο δήμαρχος Αντρίι Σαντοβί καταδίκασε την «τρομοκρατική επίθεση», χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες για τους δράστες, κοινοποιώντας εικόνες στις οποίες διακρίνονται καταστήματα με σπασμένες βιτρίνες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του UNN, η αστυνομία κλήθηκε γύρω στις 00:30 να επέμβει για δήθεν διάρρηξη σε κατάστημα. Όταν έφθασαν οι αστυνομικοί πυροδοτήθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί με αποτέλεσμα διαδοχικές εκρήξεις να συγκλονίσουν την περιοχή.

Ουκρανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

