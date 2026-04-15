MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ουκρανία: Ένα 8χρονο παιδί σκοτώθηκε και 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επιδρομή ρωσικών drones

|
THESTIVAL TEAM

Ένα 8χρονο αγόρι σκοτώθηκε και 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Τρίτη εξαιτίας επιδρομής ρωσικών drones στην πόλη Τσερκάσι, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας στην κεντρική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο περιφερειάρχης Ίχορ Ταμπουρέτς ενημέρωσε μέσω Χ πως ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν καταστροφές σε τέσσερα πολυώροφα συγκροτήματα κατοικιών, με αποτέλεσμα ένας 8χρονος να βρει τον θάνατο και 14 κάτοικοι να τραυματιστούν. Διευκρίνισε πως εννέα τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ σε άλλους πέντε παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες.

Είχε προηγηθεί μερικές ώρες νωρίτερα ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, με απολογισμό τουλάχιστον πέντε νεκρούς και 27 τραυματίες.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

