Όρμπαν κατά Ουκρανίας: Την κατηγορεί για δολιοφθορά και στέλνει στρατό στις ενεργειακές υποδομές

Στα άκρα η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν και την Ουκρανία με κατηγορίες για δολιοφθορά σε ενεργειακές υποδομές.

Ο Βίκτορ Όρμπαν βρίσκεται πίσω με 20 μονάδες από το κεντροδεξιό κόμμα της αντιπολίτευσης ενόψει των εκλογών του Απριλίου σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και ψάχνει να… σωθεί μέσω της Ουκρανίας.

Έτσι την κατηγόρησε πως σχεδιάζει νέες ενέργειες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας του και ανακοίνωσε την ανάπτυξη στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων για την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Σε βίντεο που ανέβασε στο X, ο Όρμπαν δήλωσε πως «έχω ενημερωθεί από τις εθνικές υπηρεσίες ασφαλείας και βλέπω ότι η Ουκρανία προετοιμάζει περαιτέρω ενέργειες, με στόχο τη διατάραξη της λειτουργίας του ενεργειακού συστήματος της Ουγγαρίας».

Ο Βίκτορ Όρμπαν, όπως και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος τη Δευτέρα διέκοψε την παροχή έκτακτης ηλεκτρικής ενέργειας προς την Ουκρανία, κατηγορεί το Κίεβο πως καθυστερεί σκόπιμα τις επισκευές στον αγωγό Ντρούζμπα, μέσω του οποίου η Ουγγαρία προμηθεύεται ρωσικό πετρέλαιο.

Η Ουκρανία δηλώνει πως ο αγωγός υπέστη ζημιές από ρωσική αεροπορική επιδρομή στα τέλη Ιανουαρίου και ότι οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μέσα στην εβδομάδα ο Ούγγρος πρωθυπουργός μπλόκαρε και το πακέτο στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, το οποίο είχε συμφωνηθεί στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο.

