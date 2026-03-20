“Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλείς ούτε σε τουριστικούς προορισμούς”, απειλεί το Ιράν

Το Ιράν απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση προς Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους ενώ η ένταση στις σχέσεις ανάμεσα στο Ιράν, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες διαρκώς αυξάνεται.

Ο ανώτατος στρατιωτικός εκπρόσωπος της Τεχεράνης, στρατηγός Αμπολφάζλ Σεχαρτσί δήλωσε σε ανακοίνωσή του, η οποία δημοσιεύτηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν, ότι «από εδώ και πέρα, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς, ακόμη και πάρκα, περιοχές αναψυχής και τουριστικοί προορισμοί οπουδήποτε στον κόσμο δεν θα είναι ασφαλείς για εσάς».

El General de brigada Abolfazl Shekarchi, portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, declaró:



Estamos vigilando de cerca a los oficiales, pilotos y soldados enemigos.



Αναλυτικά η δήλωση: «Η δολοφονία αξιωματικών και ορισμένων διοικητών των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων δεν καταδεικνύει τη δύναμη του εχθρού, αλλά είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας, της απελπισίας και της κακίας του. Οι ηγέτες μας δεν κρύβονται στην εξορία όπως οι ανώτεροι αξιωματούχοι της ισραηλινής οντότητας και οι Αμερικανοί, αλλά ζουν ανάμεσα στον λαό. Θα συνεχίσουμε τις αποτελεσματικές μας επιθέσεις εναντίον των εχθρών με σταθερότητα και με μεγαλύτερη ισχύ από πριν. Σύντομα θα εκδιώξουμε τους εχθρούς από τις κρυψώνες και τα καταφύγιά τους και θα τους επιβάλουμε την τιμωρία που τους αξίζει για την επιθετικότητά τους. Προς τους επιτιθέμενους: Από τώρα και στο εξής, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς, οι τουριστικές και ψυχαγωγικές περιοχές σε όλο τον κόσμο δεν θα είναι πλέον ασφαλείς. Οι ηγέτες μας δεν κρύβονται σε καταφύγια όπως οι ανώτεροι αξιωματούχοι της ισραηλινής οντότητας και οι Αμερικανοί».



