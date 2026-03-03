MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Νέο κύμα ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ – Hχούν σειρήνες στο Τελ Αβίβ

THESTIVAL TEAM

Σύμφωνα με αναφορές από ισραηλινά ΜΜΕ και τον IDF σε εξέλιξη αυτή την ώρα είναι ένα νέο κύμα ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων με αναφορές ότι σε αρκετές πόλεις στο κεντρικό Ισραήλ και το Τελ Αβίβ ηχούν ήδη οι σειρήνες.

Μετά από μια παύση περίπου 10 ωρών, οι Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις εντόπισαν νέα εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν. Χρήστες του διαδικτύου αναρτούν βίντεο από τις προσπάθειες αναχαίτισης των ιρανικών πυραύλων και drone.

