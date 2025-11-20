Μπλακ άουτ σε διάφορες περιοχές στο Παρίσι – Γραμμές του μετρό εκτός λειτουργίας

Διακοπή της ηλεκτροδότησης σημειώνεται σήμερα το πρωί σε τμήματα του Παρισιού, ανακοίνωσε μέσω του ιστοτόπου της η εταιρεία Enedis που διαχειρίζεται το ηλεκτρικό δίκτυο.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε λίγες γραμμές του μετρό και του προαστιακού, ανακοίνωσε η Enedis, προσθέτοντας ότι η ηλεκτροδότηση αναμένεται να έχει αποκατασταθεί μέχρι τις 10:00 (ώρα Ελλάδας).

Ο διαχειριστής του δικτύου δεν διευκρίνισε τις αιτίες της διακοπής της ηλεκτροδότησης.