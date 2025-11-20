Μπλακ άουτ σε διάφορες περιοχές στο Παρίσι – Γραμμές του μετρό εκτός λειτουργίας
Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM
Διακοπή της ηλεκτροδότησης σημειώνεται σήμερα το πρωί σε τμήματα του Παρισιού, ανακοίνωσε μέσω του ιστοτόπου της η εταιρεία Enedis που διαχειρίζεται το ηλεκτρικό δίκτυο.
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε λίγες γραμμές του μετρό και του προαστιακού, ανακοίνωσε η Enedis, προσθέτοντας ότι η ηλεκτροδότηση αναμένεται να έχει αποκατασταθεί μέχρι τις 10:00 (ώρα Ελλάδας).
Ο διαχειριστής του δικτύου δεν διευκρίνισε τις αιτίες της διακοπής της ηλεκτροδότησης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Δ. Νατσιός: “Ηλεκτρονικό φακέλωμα” ο προσωπικός αριθμός, κανείς δεν γνωρίζει ποιος θα έχει πρόσβαση
- Χρυσοχοΐδης: Φυλάκιση 2 ετών και πρόστιμα έως 30.000 ευρώ για τις μπαλωθιές – Ιδρύεται Τμήμα Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων
- Ο Στέφανος Τσιτσιπάς “πιάστηκε” για υπερβολική ταχύτητα – Έτρεχε με 210 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό!