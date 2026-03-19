Μπέσεντ: “Οι ΗΠΑ ίσως άρουν τις κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο, ώστε να ενισχύσουν τις προμήθειες”, λέει ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ

Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox Business ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να προχωρήσουν σε άρση των κυρώσεων για το ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται σε πλοία και να προχωρήσουν σε νέα απελευθέρωση από το Στρατηγικό Αποθεματικό, με στόχο την πτώση των τιμών.

Οι κυρώσεις για το ιρανικό πετρέλαιο ισχύουν με περιοδικές διακυμάνσεις για τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, με την πλήρη επιβολή τους από τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, το 2018, έπειτα από την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν του 2015.

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, το Ιράν είχε περιορίσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, σε αντάλλαγμα για ευρεία ανακούφιση από τις κυρώσεις.

Η ενδεχόμενη «άρση των κυρώσεων», όπως εξήγησε ο Μπέσεντ, θα μπορούσε να σημαίνει την άδεια πώλησης του περιορισμένου ιρανικού αργού πετρελαίου στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές, ενισχύοντας τη διαθεσιμότητα στην παγκόσμια αγορά.

Αυτή η νέα ροή πετρελαίου θα μπορούσε να αυξήσει άμεσα την παγκόσμια προσφορά, την ώρα που πολλές παραγωγικές εγκαταστάσεις στον Περσικό Κόλπο έχουν υποστεί ζημιές λόγω των συγκρούσεων στην περιοχή, περιορίζοντας την παραγωγή.

Προς το παρόν, η πλειονότητα του ιρανικού πετρελαίου εξάγεται στην Κίνα, αν και «σκιώδεις στόλοι» ιρανικού πετρελαίου καταφέρνουν να μεταφέρουν το προϊόν σε άλλες χώρες, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις.

Η πιθανή απόφαση της Ουάσινγκτον να επιτρέψει την πώληση του ιρανικού πετρελαίου και η επιπλέον απελευθέρωση από το Στρατηγικό Αποθεματικό Πετρελαίου, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην προσπάθεια για τη μείωση των τιμών του πετρελαίου, προσφέροντας μία ανακούφιση στους καταναλωτές και τις αγορές