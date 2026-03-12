MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Μπαχρέιν: Βίντεο με τις αποθήκες καυσίμων τυλιγμένες στις φλόγες

THESTIVAL TEAM

Βίντεο από το Εθνικό Κέντρο Επικοινωνιών του Μπαχρέιν δείχνει πυροσβέστες να μάχονται με τεράστιες φλόγες σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στο Μουχαράκ έπειτα από ιρανική επιδρομή.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν δήλωσε ότι οι ιρανικές επιθέσεις στόχευσαν δεξαμενές καυσίμων στις εγκαταστάσεις στο βόρειο κυβερνείο του βασιλείου νωρίς την Πέμπτη (12/3) και προειδοποίησε τους κατοίκους σε τέσσερις κοντινές πόλεις και χωριά να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κλείσουν τα παράθυρά τους.

Μπαχρέιν

