Μπαχρέιν: Βίντεο με τις αποθήκες καυσίμων τυλιγμένες στις φλόγες

Βίντεο από το Εθνικό Κέντρο Επικοινωνιών του Μπαχρέιν δείχνει πυροσβέστες να μάχονται με τεράστιες φλόγες σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στο Μουχαράκ έπειτα από ιρανική επιδρομή.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν δήλωσε ότι οι ιρανικές επιθέσεις στόχευσαν δεξαμενές καυσίμων στις εγκαταστάσεις στο βόρειο κυβερνείο του βασιλείου νωρίς την Πέμπτη (12/3) και προειδοποίησε τους κατοίκους σε τέσσερις κοντινές πόλεις και χωριά να παραμείνουν στα σπίτια τους και να κλείσουν τα παράθυρά τους.