MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Μόσχα: Επαναλειτουργούν τα αεροδρόμια μετά την ουκρανική επίθεση με drones

|
THESTIVAL TEAM

Τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας επανέλαβαν τις πτήσεις τους την Κυριακή, αφού προηγουμένως είχαν ανασταλεί για λόγους ασφαλείας, ανακοίνωσε η ρυθμιστική αρχή αεροπορίας Rosaviatsia.

Τα αεροδρόμια Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo και Zhukovsky διέκοψαν τη λειτουργία τους για λίγο περισσότερο από μία ώρα, εν μέσω επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη ρωσική πρωτεύουσα.

Τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν 71 ουκρανικά drones, συμπεριλαμβανομένων 11 που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, από τις 2 μ.μ. (11:00 GMT), μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο *nterfax, επικαλούμενο το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

Μόσχα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Τραγική κατάληξη στις έρευνες για 47χρονο ψαρά στην Πάτρα

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Βίντεο σοκ από τις ΗΠΑ: Αγροτικό εκτοξεύτηκε 30 μέτρα στον αέρα και έπεσε σε σπίτι

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Γαλλία: Διαδήλωση στη Λιόν στη μνήμη του ακροδεξιού φοιτητή Κουεντέν Ντεράνκ

ΕΘΝΙΚΑ 10 ώρες πριν

Αλλάζουν όλα στην στρατιωτική θητεία: Τι θα γίνει με τις ΕΣΣΟ, τα κέντρα εκπαίδευσης και τους μήνες υπηρεσίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Λαμία: Έσερνε τη γιαγιά στο δρόμο για να της αρπάξει την τσάντα – Η επίθεση έγινε την ώρα που η 83χρονη πήγαινε στην εκκλησία

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Έκτακτη διακοπή νερού σε περιοχή της Θεσσαλονίκης