Λίβανος: Ο απολογισμός από τα ισραηλινά πλήγματα αυξήθηκε σε 687 θανάτους

Τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 687 ανθρώπους, εκ των οποίων 98 παιδιά και 52 γυναίκες, ενώ το Ισραήλ απειλεί να εξαπλώσει τις επιχειρήσεις του στη χώρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Ενημέρωσης Πολ Μάρκος.

Ο προηγούμενος απολογισμός που είχε ανακοινωθεί χθες από τις αρχές έκανε λόγο για 634 νεκρούς από τότε που ο Λίβανος σύρθηκε στις 2 Μαρτίου στον περιφερειακό πόλεμο από την επίθεση της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ.