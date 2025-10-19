Ληστεία στο Λούβρο: Αυτά είναι τα πολύτιμα κοσμήματα που εκλάπησαν – Δείτε φωτογραφίες

Άφωνος σήμερα ο πλανήτης παρακολουθεί το θρίλερ που εκτυλίσσεται στο Παρίσι, μετά τη θεαματική ληστεία κοσμημάτων το πρωί από το Λούβρο.

Το περιστατικό συνέβη μεταξύ 09:30 και 09:40 (τοπική ώρα, 10:30-10:40 ώρα Ελλάδας), όταν τρεις ή τέσσερις διαρρήκτες εισήλθαν στη «Γκαλερί του Απόλλωνα» του μουσείου, όπου φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος.

Voilà une partie du butin volé au Louvre.

On peut compter sur l'état sécuritaire lamentable de notre pays pour que ce genre d'événement se reproduise. #Louvre pic.twitter.com/HtsvQW8oPZ October 19, 2025

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι θρασύτατοι μασκοφόροι ληστές αφαίρεσαν από τις προθήκες τους ανεκτίμητα αντικείμενα όπως, μία τιάρα, ένα κολιέ και μια καρφίτσα που κάποτε ανήκαν στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη και τη σύζυγό του Ιωσηφίνα.

Ένα από τα κοσμήματα βρέθηκε στη συνέχεια σπασμένο «κοντά» στο μουσείο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, πιστεύεται ότι ήταν το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, αυτοκράτειρας Ευγενίας, στολισμένο με χιλιάδες διαμάντια και σμαράγδια.

les bijoux qui ont été potentiellement volés au Louvre … dramatique #louvre pic.twitter.com/UQVnHBaIzP — Stephan Breuer (@StephanBreuer1) October 19, 2025

Συνολικά οι ληστές φέρεται να άρπαξαν εννέα κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας.

Ωστόσο, το περίφημο «Ρεζάν», το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής, βάρους άνω των 140 καρατίων, δεν εκλάπη.