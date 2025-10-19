MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ληστεία στο Λούβρο: Αυτά είναι τα πολύτιμα κοσμήματα που εκλάπησαν – Δείτε φωτογραφίες

|
THESTIVAL TEAM

Άφωνος σήμερα ο πλανήτης παρακολουθεί το θρίλερ που εκτυλίσσεται στο Παρίσι, μετά τη θεαματική ληστεία κοσμημάτων το πρωί από το Λούβρο.

Το περιστατικό συνέβη μεταξύ 09:30 και 09:40 (τοπική ώρα, 10:30-10:40 ώρα Ελλάδας), όταν τρεις ή τέσσερις διαρρήκτες εισήλθαν στη «Γκαλερί του Απόλλωνα» του μουσείου, όπου φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι θρασύτατοι μασκοφόροι ληστές αφαίρεσαν από τις προθήκες τους ανεκτίμητα αντικείμενα όπως, μία τιάρα, ένα κολιέ και μια καρφίτσα που κάποτε ανήκαν στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη και τη σύζυγό του Ιωσηφίνα.

Ένα από τα κοσμήματα βρέθηκε στη συνέχεια σπασμένο «κοντά» στο μουσείο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, πιστεύεται ότι ήταν το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, αυτοκράτειρας Ευγενίας, στολισμένο με χιλιάδες διαμάντια και σμαράγδια.

Συνολικά οι ληστές φέρεται να άρπαξαν εννέα κοσμήματα από τη συλλογή του Ναπολέοντα και της αυτοκράτειρας.

Ωστόσο, το περίφημο «Ρεζάν», το μεγαλύτερο διαμάντι της συλλογής, βάρους άνω των 140 καρατίων, δεν εκλάπη.

Ληστεία Μουσείου Λούβρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

