Λευκός Οίκος: Θα χρειαστούν 4-6 εβδομάδες για να ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις στο Ιράν
Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις κατά του Ιράν αναμένεται να ολοκληρωθούν σε τέσσερις έως έξι εβδομάδες.
Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ήδη «σε καλό δρόμο για να αποκτήσουν τον έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου».
Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανέφερε επίσης ότι εξετάζονται διάφορα πρόσωπα για την ηγεσία του Ιράν.
Η Λέβιτ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή αποθέματα οπλισμού για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες που σχετίζονται με τη σύγκρουση στο Ιράν.
Οι δηλώσεις έγιναν ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ετοιμάζεται να συναντηθεί την Παρασκευή με μεγάλους αμυντικούς εργολάβους, μαζί με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.
