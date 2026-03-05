Κιρ Στάρμερ: Η Βρετανία στέλνει 4 αεροσκάφη Typhoon στο Κατάρ και ελικόπτερα στην Κύπρο

Την αποστολή τεσσάρων επιπλέον αεροσκαφών Typhoon στο Κατάρ και ελικοπτέρων Wildcat στην Κύπρο ανακοίνωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Παράλληλα, το HMS Dragon αποστέλλεται στη Μεσόγειο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις «για τη διεξαγωγή αμυντικών επιχειρήσεων».

Επίσης, ανακοίνωσε την αναχώρηση της πρώτης πτήσης τσάρτερ του Ηνωμένου Βασιλείου από τη Μέση Ανατολή.

Η πτήση απογειώθηκε από το Ομάν στις 16:00 μ.μ. (τοπική ώρα, ώρα Βρετανίας 14:00). Αρχικά επρόκειτο να πετάξει χθες το βράδυ, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη λόγω «λειτουργικών προβλημάτων».

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι στόχος του είναι να διασφαλίσει ψύχραιμη και σταθερή ηγεσία «προς το εθνικό συμφέρον», επισημαίνοντας ότι αυτό σημαίνει αξιοποίηση τόσο της στρατιωτικής ισχύος όσο και της διπλωματίας για την προστασία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως ανέφερε, η διαχρονική θέση της Βρετανίας απέναντι στο Ιράν παραμένει η αναζήτηση μιας διαπραγματευτικής λύσης, με βασικό στόχο την εγκατάλειψη των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή ακριβώς η στρατηγική εξηγεί γιατί το Λονδίνο δεν συμμετείχε στα αρχικά πλήγματα κατά του Ιράν.

Ο Στάρμερ υπογράμμισε ότι εξακολουθεί να στηρίζει εκείνη την απόφαση, ωστόσο σημείωσε ότι η κατάσταση μεταβλήθηκε όταν το Ιράν άρχισε να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον χωρών της περιοχής.

«Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η προστασία των πολιτών μας», τόνισε χαρακτηριστικά.