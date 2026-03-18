Ισραηλινά πλήγματα στο βόρειο Ιράν για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου: Στο στόχαστρο το λιμάνι Μπαντάρ Ανζαλί

Σε μια εξέλιξη που κλιμακώνει περαιτέρω την ένταση στη Μέση Ανατολή, ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) επιβεβαίωσε τη διεξαγωγή αεροπορικών επιδρομών στο βόρειο Ιράν, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που πλήττεται η συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή στο πλαίσιο του τρέχοντος πολέμου.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) έθεσε στο στόχαστρο σκάφη του ιρανικού ναυτικού στο στρατηγικής σημασίας λιμάνι Μπαντάρ Ανζαλί, που βρίσκεται στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας.

Στόχος ο ναυτικός στόλος του Ιράν

Η επιχείρηση, όπως αναφέρουν ισραηλινές πηγές, βασίστηκε σε πληροφορίες υψηλής ακρίβειας που προήλθαν από τη Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών και το Τμήμα Ναυτικών Πληροφοριών του Ισραήλ.

Πρόκειται για ένα κομβικό πλήγμα, καθώς το συγκεκριμένο λιμάνι αποτελεί βασικό σημείο για τις ναυτικές επιχειρήσεις του Ιράν στον βορρά, αλλά και για τη σύνδεσή του με την ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας.

«Μήνυμα» προς την Τεχεράνη

Ισραηλινοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι η επίθεση αυτή στέλνει σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι καμία περιοχή της ιρανικής επικράτειας δεν θεωρείται πλέον απρόσιτη για τις ισραηλινές δυνάμεις.

Ο IDF ανακοίνωσε πως θα ακολουθήσει αναλυτικότερη ενημέρωση τις επόμενες ώρες, σχετικά με την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν.

Πρώτες πληροφορίες για ζημιές

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, τα πλήγματα φέρεται να έπληξαν περισσότερες από πέντε πυραυλακάτους του ιρανικού στόλου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τον ακριβή αριθμό ή το μέγεθος των απωλειών.

