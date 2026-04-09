Ισραήλ: Νεκρός ο γραμματέας και ανιψιός του ηγέτη της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραστη, καθώς οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζουν να πλήττουν αιματηρά τον Λίβανο, με επίκεντρο τη Βηρυτό.

Το Ισραήλ μετέδωσε σήμερα ότι σκότωσε τον γραμματέα του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Αλί Γιουσούφ Χαρσί, στον Λίβανο σε χτυπήματα κατά τη διάρκεια νύχτας.

Αρχικά, μεταδόθηκε πως το Ισραήλ εξόντωσε τον ίδιο τον αρχηγό της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, είδηση που στη συνέχεια διορθώθηκε. Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι ο Χαρσί ήταν ανιψιός και προσωπικός γραμματέας του Κασέμ.

Η ανακοίνωση των IDF:

«Ο ισραηλινός στρατός (Τσεάλ) εξόντωσε στη Βηρυτό τον γραμματέα του γενικού γραμματέα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ: Επιτεθήκαν νύχτα υποδομές τρομοκρατίας στο νότιο Λίβανο.

Ο στρατός επιτέθηκε και εξόντωσε χθες τον Άλι Γιουσέφ Χαράσι, προσωπικό γραμματέα του γενικού γραμματέα της Χεζμπολάχ και ανιψιό του Ναίμ Κάσεμ, στην περιοχή της Βηρυτού.

Ο Χαράσι ήταν στενός συνεργάτης και προσωπικός σύμβουλος του Νάιμ Κάσεμ, συμμετέχοντας ενεργά στη διοίκηση και την ασφάλεια του γραφείου του.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο στρατός επιτέθηκε σε δύο βασικά σημεία διέλευσης που χρησιμοποιούσαν οι μαχητές της Χεζμπολάχ για τη μεταφορά χιλιάδων όπλων, ρουκετών και εκτοξευτών από τον βορρά προς τον νότο του ποταμού Λιτάνι στον Λίβανο.

Επιπλέον, καταστράφηκαν περίπου 10 αποθήκες όπλων, εκτοξευτές και διοικητικά κτίρια που χρησιμοποιούσε η τρομοκρατική οργάνωση».

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τη Χεζμπολάχ που να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει την είδηση θανάτου του Αλί Γιουσούφ Χαρσί, στενού συνεργάτη και ανιψιού του Ναΐμ Κασέμ.

