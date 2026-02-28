Ισραήλ: Η επίθεση εναντίον του Ιράν διεξάγεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ
THESTIVAL TEAM
Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ιράν το πρωί του Σαββάτου (28.2.26). Μια επίθεση, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.
Όπως δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, η ισραηλινή επίθεση επιχείρηση εναντίον του Ιράν διεξάγεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση σχεδιαζόταν για μήνες, ενώ η ημερομηνία που θα διεξαγόταν η επίθεση είχε αποφασιστεί πριν εβδομάδες.
Συνεχείς εκρήξεις σε ολόκληρη την Τεχεράνη.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Θεσσαλονίκη: 26χρονος επιχείρησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, συγκρούστηκε με όχημα και χτύπησε αστυνομικό κατά τη σύλληψη
- Η Τεχεράνη προετοιμάζεται για αντίποινα – “Η απάντηση θα είναι συντριπτική” λέει Ιρανός αξιωματούχος
- Διάγγελμα Τραμπ: Ξεκινήσαμε μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση, θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχει πυρηνικά