Ισραήλ: Η επίθεση εναντίον του Ιράν διεξάγεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ

Το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ιράν το πρωί του Σαββάτου (28.2.26). Μια επίθεση, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Όπως δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας, η ισραηλινή επίθεση επιχείρηση εναντίον του Ιράν διεξάγεται σε συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση σχεδιαζόταν για μήνες, ενώ η ημερομηνία που θα διεξαγόταν η επίθεση είχε αποφασιστεί πριν εβδομάδες.

Συνεχείς εκρήξεις σε ολόκληρη την Τεχεράνη.

