Ιράν: Ο αξιωματούχος ασφαλείας απειλεί με άνευ προηγουμένου πλήγματα εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ

|
THESTIVAL TEAM

Ο επικεφαλής του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί υποσχέθηκε σήμερα ότι θα πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ με μια δύναμη που δεν θα έχει προηγούμενο μετά την επίθεση των δύο χωρών εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας που κόστισε τη ζωή στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

«ΧΘΕΣ, ΤΟ ΙΡΑΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΕ ΠΥΡΑΥΛΟΥΣ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ, ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΚΑΚΟ, ΣΗΜΕΡΑ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΡΙΣΕΙ ΠΟΤΕ», έγραψε ο Αλί Λαριτζανί σε μήνυμα που δημοσιοποίησε στο X, χρησιμοποιώντας τη μεγαλογράμματη γραφή που είναι προσφιλής στον Τραμπ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Ιράν

